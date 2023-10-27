Не можна виключати таку "прикрість", - Гуменюк про підрив корабля РФ на міні

Як відзначила Гуменюк, російські терористи раніше облаштували мінно-вибухові загородження на лівому березі й необережно підірвали Каховську ГЕС, чим ускладнили для себе раніше життя.

"Не можна виключати таку прикрість у російському виконанні. Таким чином, кара не тільки небесна, а й морська спіткає тих, хто розкидав міни у Чорному морі", - відзначила речниця.

Що сталось?

Як писав "Кримський вітер", в Севастополі, вчора, 26 жовтня, міг підірватись російський протимінний корабель проєкту 23040Г "Владимир Козицкий". За словами очевидців, судно могло підірватись на зовнішньому рейді Севастопольської бухти після того, як декілька днів курсувало в цьому районі.

Після вибуху з машинного відділення пішов дим, а до корабля підігнали буксир.