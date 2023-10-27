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У ВМС про можливий підрив корабля РФ: перебування біля Криму погано позначається на стані суден

П'ятниця 27 жовтня 2023 15:35
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У ВМС про можливий підрив корабля РФ: перебування біля Криму погано позначається на стані суден Ілюстративне фото: у ВМС відреагували на можливий підрив корабля РФ (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Військово-морських силах України відреагували на можливий підрив російського корабля "Володимир Козицький" у Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ВМС не може заперечити інформацію про підрив судна, але й підтвердити також не може.

"Можу лише зазначити наступне - перебування біля берегів Криму погано відбивається на технічному стані російських військових кораблів", - сказав Плетенчук.

Що цьому передувало

Вчора місцеві Telegram-канали повідомили, що у Севастополі міг підірватись російський протимінний корабель проєкту 23040Г "Володимир Козицький".

За словами очевидців, корабель міг підірватись на зовнішньому рейді Севастопольської бухти після того, як декілька днів курсував у цьому районі. Після вибуху з машинного відділення пішов дим, а до судна підігнали буксир.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк вже прокоментувала цю подію. За її словами, не можна виключати таку "прикрість" в російському виконанні щодо підриву корабля. Вона додала, що морська кара спіткає тих, хто замінував Чорне море.

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