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Зеленский уволил начальника Крымского управления СБУ

Новости » Политика    24.06.2019 - 14:05
Зеленский уволил начальника Крымского управления СБУ
Фото: Александр Шмитько (forpost.media)

Александр Шмитько занимал должность один год

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщается на президентском сайте.

Напомним, Александр Шмитько был назначен начальником главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым указом президента от 15 июня 2018 года.

Отметим, Александр Шмитько родился в Запорожской области, в селе Малая Белозерка, ему 64 года. В 2007-2008 годах был начальником УМВД Украины в Запорожской области. 2009-2010 гг., - первый заместитель председателя СБУ в Запорожской области. 24 марта 2014 года назначен начальником управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, которую занимал до февраля 2017 года.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский в течение последнего месяца принял ряд кадровых решений, которые находятя в его компетенции. В частности, Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны, сменил руководство СБУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии.

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