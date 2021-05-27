В Бухаресте улицу, где находится посольство Беларуси, хотят назвать в честь Протасевича

Улицу в столице Румынии Бухаресте, где находится посольство Беларуси, могут переименовать в честь журналиста-диссидента Романа Протасевича . Это может стать жестом солидарности с белорусским оппозиционером.

Идею выдвинул профессор Бухарестского университета после того, как белорусский военный самолет перехватил рейс Ryanair с Протасевичем на борту.

Если улицу будут переименовывать, переписка белорусского посольства и визитные карточки ее сотрудников будут иметь имя 26-летнего Протасевича, который в течение 10 лет был ярым критиком самодержавного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

"Я передам предложение в мэрию Бухареста. Мы живем в европейском государстве, и этот террористический акт президента Александра Лукашенко с перехватом коммерческого рейса между двумя странами-членами ЕС и НАТО не может оставаться безнаказанным", - заявила на своей странице в Facebook Клотильда Арман, мэр района Бухареста, где находится посольство Беларуси.