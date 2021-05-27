В Бухаресте улицу, где находится посольство Беларуси, хотят назвать в честь Протасевича
Улицу в столице Румынии Бухаресте, где находится посольство Беларуси, могут переименовать в честь журналиста-диссидента Романа Протасевича. Это может стать жестом солидарности с белорусским оппозиционером.
Об этом заявил мэр округа, передает Reuters.
Идею выдвинул профессор Бухарестского университета после того, как белорусский военный самолет перехватил рейс Ryanair с Протасевичем на борту.
Если улицу будут переименовывать, переписка белорусского посольства и визитные карточки ее сотрудников будут иметь имя 26-летнего Протасевича, который в течение 10 лет был ярым критиком самодержавного лидера Беларуси Александра Лукашенко.
"Я передам предложение в мэрию Бухареста. Мы живем в европейском государстве, и этот террористический акт президента Александра Лукашенко с перехватом коммерческого рейса между двумя странами-членами ЕС и НАТО не может оставаться безнаказанным", - заявила на своей странице в Facebook Клотильда Арман, мэр района Бухареста, где находится посольство Беларуси.
Напомним, Евросоюз намерен ввести новые санкции против Беларуси за инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Об этом в Сенате заявил 26 мая глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Новые санкции планируют ввести не только против отдельных лиц, но и против государственных структур, близких к властям Беларуси, "чтобы помешать им перемещаться в Европу, приходить в Европу, вести бизнес в Европе".