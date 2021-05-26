В НАТО призвали Беларусь освободить Протасевича и его девушку

НАТО призвало белорусский режим немедленно освободить задержанного основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича . Инцидент с оппозиционером в Альянсе назвали вызовом принципам политического инакомыслия и свободы прессы.

Об этом говорится на сайте НАТО .

"Беларусь должна немедленно и безоговорочно освободить Протасевича и Сапегу (девушку оппозиционера - ред.). Союзники по НАТО призывают Беларусь уважать основные права и свободы человека и придерживаться основанного на правилах международного порядка", - заявили в Альянсе.

НАТО также раскритиковало белорусский режим за принудительную должность самолета Ryanair, назвав инцидент недопустимым актом, что серьезно нарушил нормы, регулирующие деятельность гражданской авиации и поставил под угрозу жизни пассажиров и экипажа.

"Мы поддерживаем меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент", - подчеркнули в НАТО.

Кроме того, в Альянсе поддержали Латвию после необоснованной высылки латвийских дипломатов из Беларуси.