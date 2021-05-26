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В НАТО призвали Беларусь освободить Протасевича и его девушку

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Брюссель, Среда 26 мая 2021 15:28
В НАТО призвали Беларусь освободить Протасевича и его девушку Фото: Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta (twitter.com Berkut314)
Автор: Дмитрий Левицкий

НАТО призвало белорусский режим немедленно освободить задержанного основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Инцидент с оппозиционером в Альянсе назвали вызовом принципам политического инакомыслия и свободы прессы.

Об этом говорится на сайте НАТО.

"Беларусь должна немедленно и безоговорочно освободить Протасевича и Сапегу (девушку оппозиционера - ред.). Союзники по НАТО призывают Беларусь уважать основные права и свободы человека и придерживаться основанного на правилах международного порядка", - заявили в Альянсе.

НАТО также раскритиковало белорусский режим за принудительную должность самолета Ryanair, назвав инцидент недопустимым актом, что серьезно нарушил нормы, регулирующие деятельность гражданской авиации и поставил под угрозу жизни пассажиров и экипажа.

"Мы поддерживаем меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент", - подчеркнули в НАТО.

Кроме того, в Альянсе поддержали Латвию после необоснованной высылки латвийских дипломатов из Беларуси.

Напомним, до этого в НАТО требовали международного расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси. Самолет посадили для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Сапегу.

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