В Бухаресті вулицю, де знаходиться посольство Беларусі, хочуть назвати на честь Протасевича

Вулицю в столиці Румунії Бухаресті, де знаходиться посольство Білорусі, можуть перейменувати на честь журналіста-дисидента Романа Протасевича . Це може стати жестом солідарності із білоруським опозиціонером.

Ідею висунув професор Бухарестського університету після того, як білоруський військовий літак перехопив рейс Ryanair з Протасевичем на борту.

Якщо вулицю перейменовуватимуть, листування білоруського посольства та візитні картки її співробітників матимуть ім'я 26-річного Протасевича, який протягом 10 років був затятим критиком самодержавного лідера Білорусі Олександра Лукашенко.

"Я передам пропозицію до мерії Бухареста. Ми живемо в європейській державі, і цей терористичний акт президента Олександра Лукашенко з перехопленням комерційного рейсу між двома країнами-членами ЄС та НАТО не може залишатися безкарним ", - заявила на своїй сторінці у Facebook Клотильда Арман, мер району Бухареста, де знаходиться посольство Білорусі.