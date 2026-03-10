Буферна зона на Сумщині: Зеленський розповів, чи дійсно є загроза для області

Президент розповів, що росіяни досі хочуть зробити буферну зону і на Сумщині, і на Харківщині.

"Від цієї цілі ніхто не відмовлявся, але і ми від наших цілей не відмовляємося, ми всюди їм блокували. Тому на Сумщині ніяких на сьогодні ризиків немає", - наголосив він.

Зеленський зауважив, що Збройним силам відомо про ситуацію на кордоні, зокрема, в одному з населених пунктів, з якого ворог викрав місцевих жителів. Він сказав, що українські захисники будуть вирішувати питання, відповідно до своїх завдань.

"Ви бачите, що ми там боремось, ми захищаємо наші села, нашу цивільну інфраструктуру, наші міста. Росія бореться проти цивільних цілей, а у нас цілі військові", - зазначив президент.

Викрадення жителів села Сопич

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що російські окупанти викрали та вивезли до РФ жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади Сумщини. Йдеться про 19 місцевих жителів, які відмовилися від евакуації й залишалися у прикордонному селі.

Пізніше інтервʼю з ними показали на російському пропагандистському каналі "Вести". Й ньому розповіли, що росіяни вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де вони нині й перебувають.

Того ж дня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що такі дії росіян є явним порушенням міжнародного гуманітарного права. Зокрема, примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами та звичаями війни.