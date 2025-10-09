UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Будуть висновки". Зеленський пригрозив керівникам областей звільненням

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

На керівників українських областей, які не впораються з протидією та відновленням після ударів РФ по енергетиці, чекатиме звільнення з посад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Він повідомив, що сьогодні, 9 жовтня, провів нараду з українським прем’єром, міністром енергетики та керівником "Нафтогазу".

Обговорювалися питання щодо підготовки України до зими, а також відновлення в областях після обстрілів російських окупантів.

"Фактично щоранку нові завдання для наших енергетиків, для ремонтних бригад. Російські удари не припиняються, саме цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура для росіян - головні мішені", - зазначив президент.

Він заявив, що Україна їм протидіє, та наголосив на готовності західних партнерів надавати допомогу в цьому.

"Визначили, з ким контактувати й що саме має бути досягнуте найближчими тижнями. Внутрішню роботу на рівні громад, на рівні областей теж доведеться всім виконувати. Інакше будуть висновки щодо керівників", - підкреслив Зеленський.

Удари по енергетиці

З початком осені країна-агресорка посилила удари по енергетичній інфраструктурі України. Основними цілями росіян є ТЕЦ, ТЕС та інші енергооб'єкти.

Наразі складна ситуація залишається у Чернігівській області.

РФ націлилася на Чернігівську та Сумську області – це призвело до масштабних відключень та навіть запровадження графіків відключення світла. Напередодні окупанти били по Ніжину та Прилуках, було пошкоджено інфраструктуру.

Зазначимо, у ДТЕК повідомили, що російські війська атакували теплоелектростанцію. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали двоє енергетиків.

Детальніше про нову тактику ударів РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Володимир ЗеленськийВійна в Україні