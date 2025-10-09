RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Будут выводы". Зеленский пригрозил руководителям областей увольнением

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Руководителей украинских областей, которые не справятся с противодействием и восстановлением после ударов РФ по энергетике, ждет увольнение с должностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Он сообщил, что сегодня, 9 октября, провел совещание с украинским премьером, министром энергетики и руководителем "Нафтогаза".

Обсуждались вопросы по подготовке Украины к зиме, а также восстановление в областях после обстрелов российских оккупантов.

"Фактически каждое утро новые задачи для наших энергетиков, для ремонтных бригад. Российские удары не прекращаются, именно гражданская инфраструктура, энергетическая инфраструктура для россиян - главные мишени", - отметил президент.

Он заявил, что Украина им противодействует, и отметил готовность западных партнеров оказывать помощь в этом.

"Определили, с кем контактировать и что именно должно быть достигнуто в ближайшие недели. Внутреннюю работу на уровне громад, на уровне областей тоже придется всем выполнять. Иначе будут выводы относительно руководителей", - подчеркнул Зеленский.

 

Удары по энергетике

С началом осени страна-агрессор усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями россиян являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты.

Сейчас сложная ситуация остается в Черниговской области.

РФ нацелилась на Черниговскую и Сумскую области - это привело к масштабным отключениям и даже введению графиков отключения света. Накануне оккупанты били по Нежину и Прилукам, была повреждена инфраструктура.

Отметим, в ДТЭК сообщили, что российские войска атаковали теплоэлектростанцию. В результате вражеского обстрела ранения получили двое энергетиков.

Подробнее о новой тактике ударов РФ - в материале РБК-Украина.

