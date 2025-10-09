"Будут выводы". Зеленский пригрозил руководителям областей увольнением

Руководителей украинских областей, которые не справятся с противодействием и восстановлением после ударов РФ по энергетике, ждет увольнение с должностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Он сообщил, что сегодня, 9 октября, провел совещание с украинским премьером, министром энергетики и руководителем "Нафтогаза".
Обсуждались вопросы по подготовке Украины к зиме, а также восстановление в областях после обстрелов российских оккупантов.
"Фактически каждое утро новые задачи для наших энергетиков, для ремонтных бригад. Российские удары не прекращаются, именно гражданская инфраструктура, энергетическая инфраструктура для россиян - главные мишени", - отметил президент.
Он заявил, что Украина им противодействует, и отметил готовность западных партнеров оказывать помощь в этом.
"Определили, с кем контактировать и что именно должно быть достигнуто в ближайшие недели. Внутреннюю работу на уровне громад, на уровне областей тоже придется всем выполнять. Иначе будут выводы относительно руководителей", - подчеркнул Зеленский.
С началом осени страна-агрессор усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями россиян являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты.
Сейчас сложная ситуация остается в Черниговской области.
РФ нацелилась на Черниговскую и Сумскую области - это привело к масштабным отключениям и даже введению графиков отключения света. Накануне оккупанты били по Нежину и Прилукам, была повреждена инфраструктура.
Отметим, в ДТЭК сообщили, что российские войска атаковали теплоэлектростанцию. В результате вражеского обстрела ранения получили двое энергетиков.
Подробнее о новой тактике ударов РФ - в материале РБК-Украина.