"Будут выводы". Зеленский пригрозил руководителям областей увольнением

Он сообщил, что сегодня, 9 октября, провел совещание с украинским премьером, министром энергетики и руководителем "Нафтогаза".

Обсуждались вопросы по подготовке Украины к зиме, а также восстановление в областях после обстрелов российских оккупантов.

"Фактически каждое утро новые задачи для наших энергетиков, для ремонтных бригад. Российские удары не прекращаются, именно гражданская инфраструктура, энергетическая инфраструктура для россиян - главные мишени", - отметил президент.

Он заявил, что Украина им противодействует, и отметил готовность западных партнеров оказывать помощь в этом.

"Определили, с кем контактировать и что именно должно быть достигнуто в ближайшие недели. Внутреннюю работу на уровне громад, на уровне областей тоже придется всем выполнять. Иначе будут выводы относительно руководителей", - подчеркнул Зеленский.