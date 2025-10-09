ua en ru
У Кабміні розповіли, де залишається найскладніша ситуація у енергосистемі

Четвер 09 жовтня 2025 11:20
У Кабміні розповіли, де залишається найскладніша ситуація у енергосистемі Фото: найскладніша ситуація у енергосистемі лишається у Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Останніми днями російські війська атакують енергетичні у північних та південних областях України. Зокрема, складна ситуація залишається у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини. Складною залишається ситуація у Чернігівській області. Енергетики продовжують відновлювати електропостачання для споживачів", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що енергетики вживають заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Станом на 9 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

"Підготовка до опалювального сезону триває: здійснюються ремонти енергетичних об’єктів, формуються запаси необхідних ресурсів, а також вживаються заходи для захисту критичної інфраструктури, щоб гарантувати постачання електроенергії та тепла населенню", - додали у міністерстві.

Удари по енергетиці

РФ з початком осені розпочала серію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Основною ціллю ворога є ТЕЦ, ТЕС та інші енергооб'єкти.

Ворог націлився на Чернігівську та Сумську області – це призвело до масштабних відключень та навіть запровадження графіків відключення світла. Зокрема, напередодні росіяни били по Ніжину та Прилуках, було пошкоджено інфраструктуру.

Також у ДТЕК повідомили, що російські війська атакували теплоелектростанцію. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали двоє енергетиків.

Детальніше про нову тактику ударів РФ - у матеріалі РБК-Україна.

