ua en ru
Пт, 17 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Будут решения": Зеленский заинтриговал встречей с "Флэшем"

18:50 17.07.2026 Пт
2 мин
Президент пообещал максимально сотрудничать с военным экспертом
aimg Елена Бджола
"Будут решения": Зеленский заинтриговал встречей с "Флэшем" Фото: президент Украины Владимир Зеленский и военный эксперт Сергей "Флэш" Бескрестнов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Именно технологичность вооружения спасает жизнь украинских военных на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский встретился с "Флэшем"

17 июля Зеленский провел встречу с экс-советником министра обороны Украины и специалистом в области военных технологий Сергеем "Флешем" Бескрестновым.

"Очень детально обсудили все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих нашей обороны. Именно технологичность спасает жизнь наших воинов и возвращает эту войну домой - в Россию", - отметил президент.

Зеленский сказал, что важно всегда всегда вовремя реагировать на военные "ноу-хау" противника в сфере технологий.

"Знаем детали, значит, точно противодействуем", - уверен гарант.

Президент заинтриговал сообщением, что договорился с "Флэшем" максимально сотрудничать.

"Будут решения. Спасибо!" - резюмировал он.

Что известно о "Флеше"

Сергей "Флэш" (настоящее имя - Бескрестнов Сергей Александрович) - известный украинский военный эксперт, специалист в области радиотехнологий, радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и военной связи.

Он также анализирует вражеские беспилотники (в частности, Шахеды и FPV-дроны) и разрабатывает эффективные средства противодействия им.

Напомним, что 15 июля "Флэш" сообщил о том, что Россия, по всей вероятности, продолжает использовать ретрансляторы в Беларуси для дроновых атак по Украине.

Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил, почему сигнал тревоги о баллистической угрозе иногда срабатывает уже по прилету ракеты.

Страна-агрессор готовится атаковать объекты в Украине на глубину до 100 км. По словам "Флеша", целью могут стать АЗС, почтовые отделения и т. д.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Украина Война России против Украины
Новости
В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова
В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова
Аналитика
Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus