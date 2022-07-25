Будут ли полностью разминировать одесские порты для вывоза зерна: ответ ОВА

Порты в Одессе и области не будут полностью разминировать для вывоза зерна. Для судов оставят узкие фарватеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире телемарафона.

По его словам, "зерновой коридор" не должен ослабить безопасность в Черном море. Поэтому акваторию и порты не будут полностью разминировать, а для кораблей оставят узкие пути.

"Все остальное будет заминировано. Никто не говорит о том, что акватория Одесского порта будет полностью разминирована или уменьшена безопасность наших черноморских рубежей. Об этом вообще речь не идет", - отметил Братчук.

Он также напомнил жителями Одесской области о минной опасности и заявил, что посещать пляжи до сих пор опасно.