Чи будуть повністю розміновувати одеські порти для вивозу зерна: відповідь ОВА

Порти в Одесі та області не будуть повністю розміновувати для вивозу зерна. Для суден залишать вузькі фарватери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телемарафону.

За його словами, "зерновий коридор" не повинен послабити безпеку у Чорному морі. Тому акваторію та порти не будуть повністю розміновувати, а для кораблів залишать вузькі шляхи.

"Все інше буде заміновано. Ніхто не говорить про те, що акваторію Одеського порту буде повністю розміновано або зменшено безпеку наших чорноморських рубежів. Про це взагалі не йдеться", - зазначив Братчук.

Він також нагадав мешканцями Одеської області про мінну небезпеку та заявив, що відвідувати пляжі досі небезпечно.