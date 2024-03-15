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Будуть "бонуси". У Раді пропонують скласти перелік "хороших" платників податків

Фото: У Раді пропонують створити перелік хороших платників податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект змін до Податкового кодексу України щодо особливостей адміністрування для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №11084, поданий головою фінансового комітету Данилом Гетманцевим та групою депутатів.

Проектом закону пропонується запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До цього переліку включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв. Ведення переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення до нього платник податків отримуватиме через електронний кабінет.

Включені до переліку підприємці отримуватимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування - 5 календарних днів;
  • індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
  • платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Підвищення податків в Україні

Раніше голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев повідомив, що Кабінет міністрів України готує законопроект, який дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету на 44 млрд гривень.

Це хочуть зробити за рахунок збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП, для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін запевнив, що ухвалює необхідні рішення, аби максимально безболісно пройти період дефіциту коштів від донорів. Серед заходів максимізація залучення коштів на внутрішньому борговому ринку та "наближення інших відрахувань до держбюджету".

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