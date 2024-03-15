Будут "бонусы". В Раде предлагают составить перечень "хороших" налогоплательщиков

Проект закона предлагает введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.

В этот перечень будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, отвечающие ряду требований и критериев. Ведение перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении в него налогоплательщик будет получать через электронный кабинет.

Включенные в список предприниматели будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения – 5 календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

Повышение налогов в Украине

Ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что Кабинет министров Украины готовит законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет на 44 млрд гривен.

Это хотят сделать за счет увеличения военного сбора, введения военного сбора для ФЛП, определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

Как сообщало РБК-Украина, Минфин заверил, что принимает необходимые решения, чтобы максимально безболезненно пройти период дефицита средств от доноров. Среди мер максимизация привлечения средств на внутреннем долговом рынке и "приближение других отчислений в госбюджет".