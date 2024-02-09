Мінфін розповів про план "Б" на випадок затримки фінансування від США

Міністерство фінансів України розраховує на фінансову підтримку з боку партнерів, але працює над питання додаткового залучення коштів до бюджету на випадок, якщо фінансування від США затримається.

Про це йдеться у коментарі Мінфіну, який надано РБК-Україна .

"Ми розраховуємо на позитивне рішення щодо фінансування від Сполучених Штатів. Воно має бути прийнято, оскільки партнери розуміють наслідки тривалої відсутності коштів. Ми підтримуємо регулярний діалог з колегами з Казначейства США, вони чудово розуміють нашу потребу та ситуацію. І запевняють нас, що рішення буде знайдено - це лише питання часу", - йдеться у коментарі.

Натомість, "ми не сидимо і не чекаємо, поки ситуація стабілізується", зазначили у відомстві.

Мінфін запевнив, що ухвалює необхідні рішення, аби максимально безболісно пройти період дефіциту коштів від донорів. "Це ряд вже здійснених заходів всередині країни, в тому числі максимізація залучення коштів на внутрішньому борговому ринку, так і наближення інших відрахувань до держбюджету. До того ж, податкова і митниця перевиконали січневий план по зборах, +14% та +30% відповідно", - пояснили у Мінфіні.

Разом з цим, йде активна робота з країнами G7 та іншими ключовими країнами-партнерами щодо додаткового фінансування від них. "Результати згодом вже будуть публічно озвучені, домовленості формалізуються. Активно продовжує допомагати уряд Японії, за що ми їм надзвичайно вдячні! Це і є наш план "Б". Ситуацію тримаємо під контролем", - зазначили у Мінфіні.

Допомога Україні

Нагадаємо, Конгрес США заблокував понад 60 млрд доларів фінансування України, запрошеного президентом Джо Байденом.

Натомість ЄС схвалив пакет допомоги на 50 млрд євро України. Перший транш надійде вже на початку березня.

Як повідомило агентство Bloomberg, Україна готує план, що включає розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення видатків. Це необхідно, щоб отримати гроші від Міжнародного валютного фонду, якщо життєво важлива допомога США залишиться заблокованою..