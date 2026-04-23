"Буду стріляти по ногах": під Луцьком на даху побилися військовий ТЦК та чоловік, обоє впали (відео)

На відео, опублікованих в мережі, чути, як військовий російською мовою погрожує чоловіку стріляти по ногах, а також тим, хто знімає інцидент на відео.

У Волинському ТЦК та СП повідомили "Волинським новинам", що під час спільних заходів з оповіщення населення у селі Струмівка представники ТЦК разом із поліцейськими виявили транспортний засіб, водій якого, помітивши групу оповіщення, намагався уникнути перевірки та не реагував на законні вимоги про зупинку.

Згодом громадянин залишив автомобіль, забіг на територію приватної забудови та піднявся на дах. Перебуваючи там, він просив допомоги через страх висоти, водночас уникаючи контакту з військовослужбовцями.

Для безпечного спуску йому надали драбину, яку він сам же ж забрав на дах, однак тривалий час не наважувався скористатися нею. Під час спроби встановити контакт і допомогти йому спуститися між громадянином та військовослужбовцем виникла штовханина, унаслідок чого обоє впали з даху.

У подальшому чоловік повідомив, що свідомо намагався уникнути спілкування, оскільки перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Наразі його доставлено до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Тілесних ушкоджень він не зазнав.