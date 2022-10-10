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Будьте смелыми. Резников призвал мир признать Россию террористической страной

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Понедельник 10 октября 2022 20:18
Будьте смелыми. Резников призвал мир признать Россию террористической страной Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

После всех зверств и военных преступлений пора юридически признать Российскую Федерацию террористическим государством.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Пора посмотреть правде в глаза и юридически признать Россию террористическим государством. Как это уже сделали Украина и Латвия, и готовится сделать Эстония. Будьте смелыми, как украинцы!", - пишет Резников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал США признать Россию государством-спонсором терроризма, а другие страны - признать Россию террористическим государством.

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Министерство обороны Украины Алексей Резников Российская Федерация
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