У будівлі посольства України в Румунії знайшли два підозрілі конверти: що відомо

Небезпечну знахідку виявили близько 11 ранку за місцевим часом.

За даними джерела видання, поліція виїхала на місце події, щоб убезпечити територію. На місці також перебувають піротехнічні групи для проведення конкретних перевірок.

"Групи вибухотехніків виїхали до посольства України сьогодні після дзвінка на лінію 112, в якому йшлося про те, що було отримано кілька підозрілих конвертів. Піротехніки розпочали стандартну процедуру їх дослідження. Після проведення піротехнічного контролю буде зрозуміло, чи потрібно їх вилучати та безпечно транспортувати", - зазначає видання.

Історія з конвертами та вибухівкою

30 листопада до посольства України в Іспанії надійшов конверт, який вибухнув під час того, як його оглядав комендант. Він отримав незначні поранення та був госпіталізований.

Пізніше пакет із вибухівкою відправили і компанії Instalaza. Вона виробляє зброю, яку відправляють Україні як військову допомогу.

Крім того, служба безпеки Іспанії виявила ще одну посилку із бомбою. Цього разу її знайшли на авіабазі в Торрехон-де-Ардосі. Крім того, в будівлю Міністерства оборони Іспанії також надіслали пакет із вибухівкою. Це була вже четверта подібна посилка, отримана в Іспанії.

Але це ще не все: буквально 5 грудня стало відомо, що на поштовому відділенні в Іспанії вилучили ще три конверти з очима тварин, адресованих українським дипломатичним установам.