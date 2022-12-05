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В Іспанії вилучили ще три конверти з очима тварин, що призначалися українським дипустановам

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Понеділок 05 грудня 2022 11:31
В Іспанії вилучили ще три конверти з очима тварин, що призначалися українським дипустановам Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На поштовому відділені в Іспанії вилучили ще три конверти з очима тварин, що були адресовані українським дипломатичним установам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії", - написав він.

Ніколенко зазначив, що наразі відомо вже про 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що українських дипломатів не залякати і не зламати. Вони будуть і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу.

Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриді надійшов конверт, який вибухнув у руках коменданта. Загалом в Іспанії виявили вже шість конвертів з вибухівкою.

Окрім того, представництв України за кордоном почали отримувати листи з конкретними погрозами або листи, що містять частини тварин, такі як очі корів та свиней.

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