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У Міноборони Іспанії знайшли черговий пакет із бомбою, він відрізняється від інших

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Іспанія, Четвер 01 грудня 2022 12:37
У Міноборони Іспанії знайшли черговий пакет із бомбою, він відрізняється від інших Фото: у Міноборони Іспанії знайшли черговий пакет із бомбою (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

До будівлі Міністерства оборони Іспанії надіслали пакет із вибухівкою. Це вже четверта подібна посилка, отримана в Іспанії за останні два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання El Mundo.

"Сьогодні до Міноборони надійшов запальний невибуховий лист, який активується, коли користувач смикає за ліску. Він був відправлений з Іспанії", - пише видання.

Як пише ЗМІ, у Міноборони цю інформацію підтвердили, додавши, що шкоди ні особистого, ні матеріального не було.

El Mundo з посиланням на джерела в поліції уточнює, що як мінімум "три пакети пов'язані один з одним". При цьому, як кажуть у статті, поліція побоюється, що протягом дня в різних установах на всій території Іспанії з'являться нові посилки.

Як повідомлялось, 30 листопада до посольства України в Іспанії надійшов конверт, який вибухнув під час того, як його оглядав комендант. Він отримав незначні поранення та був госпіталізований.

Пізніше пакет із вибухівкою відправили і компанії Instalaza. Вона виробляє зброю, яку відправляють Україні як військову допомогу.

Крім того, служба безпеки Іспанії виявила ще одну посилку із бомбою. Цього разу її знайшли на авіабазі в Торрехон-де-Ардосі.

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