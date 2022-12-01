У Міноборони Іспанії знайшли черговий пакет із бомбою, він відрізняється від інших

До будівлі Міністерства оборони Іспанії надіслали пакет із вибухівкою. Це вже четверта подібна посилка, отримана в Іспанії за останні два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання El Mundo .

"Сьогодні до Міноборони надійшов запальний невибуховий лист, який активується, коли користувач смикає за ліску. Він був відправлений з Іспанії", - пише видання.

Як пише ЗМІ, у Міноборони цю інформацію підтвердили, додавши, що шкоди ні особистого, ні матеріального не було.

El Mundo з посиланням на джерела в поліції уточнює, що як мінімум "три пакети пов'язані один з одним". При цьому, як кажуть у статті, поліція побоюється, що протягом дня в різних установах на всій території Іспанії з'являться нові посилки.