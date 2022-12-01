Конверти з вибухівкою. Що відбувається в Іспанії і до чого тут Україна

В Іспанії виявили вже п'ять конвертів із вибухівкою, яку надіслали керівництву країни, військовим та посольству України. Зокрема, пакунок з бомбою відправили на ім'я прем’єр-міністра Педро Санчеса.

Що відбувається в Іспанії - можна дізнатися детальніше у матеріалі РБК-Україна нижче.

Нагадаємо, вчора іспанські ЗМІ повідомили про вибух в посольстві України в Мадриді. З'ясувалося, що у дипломатичне представництво прийшов лист, в якому була вибухівка. Внаслідок вибуху постраждав працівник посольства, він отримав легкі травми.

Пізніше стало відомо, що схожий пакет з вибухівкою відправили компанії Instalaza, яка розташована у Сарагосі. Підприємство займається виробництвом зброї, зокрема і для України.

Поліція змогла знешкодити вибухівку, а в результаті спецоперації ніхто не постраждав.

Вибухівка для прем'єра

Сьогодні іспанське видання El Mundo повідомило, що конверт з вибухівкою надіслали прем’єр-міністру країни Педро Санчесу. Його відправили звичайною поштою, це сталося ще 24 листопада.

Служба безпеки Іспанії виявила та знешкодила пакунок. Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ Іспанії підтвердили цей факт.

Міноборони та авіабаза Торрехон-де-Ардос

Також схожий пакункой з вибуховим пристроєм невідомі надіслали у Міністерство оборони Іспанії Лист був адресований очільниці відомства Маргариті Роблес. Правоохоронці ліквідували небезпечний пристрій.

Ще один конверт виявили на території авіабази Торрехон-де-Ардос. Фахівці за допомогою рентгену дослідили лист і виявили вибухівку. Пристрій вдалося не ліквідувати, а знешкодити та відправити на перевірку.

Цікаво, що на території військової бази Торрехон-де-Ардо розташовний супутниковий центр, який використовується НАТО. Його називають "очима Європи", а від початку повномасштабної війни в Україні він надає розвідувальну допомогу ЗСУ.

Чи пов'язані ці випадки

Іспанські правоохоронці наразі з'ясовують, хто стоїть за відправками вибухівки, та вважають, що ці випадки пов'язані.

Сьогодні вранці державний секретар з питань безпеки Іспан ії Рафаель Перес заявив, що речовина всередині п'яти пакунків є сполукою з характеристиками, подібними до тих, що використовуються у феєрверках. За його словами, конверти відправлялися з території Іспанії.

Перес також зазначив, що в Іспанії поки не будуть вводити режим терористичної загрози. Проте в країні посилюють заходи безпеки, зокрема у дипломатичних відомствах.

Фото: в іспанських ЗМІ показали, як виглядають пакунки з вибухівкою (elmundo.es)