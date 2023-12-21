Будівельні роботи в розпалі. В ЗСУ розповіли про укріплення кордону з Білоруссю

Як розповів Наєв, північний кордон України повинен бути максимально зміцненим. Контрольована ситуація дає змогу вжити заходи з підготовки додаткових фортифікаційних укріплень, які можуть бути застосовані у разі її загострення.

Як облаштовують оборонні рубежі:

створюються батальйонні рубежі оборони, які складаються з ротних та взводних опорних пунктів;

до облаштування позиції залучаються військові інженери й підрозділи добровільних формувань територіальних громад.

"Зараз влаштовується польова фортифікація: інженерною технікою викопуються траншеї, які потім обшиваються деревиною. Перекриваються щілини та бліндажі. Потім зверху натягується маскувальний комплект. Перед кожною позицією облаштовуються інженерні загородження невибухового типу - тетраедри, колючий дріт, протитанковий рів", - пише пресслужба командування.

Фото: Будівельні роботи в розпалі. Наєв розповів про укріплення кордону з Білоруссю (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Як пояснив начальник Сарненської районної військової адміністрації Олександр Кохан, задачею місцевих мешканців є забезпечення матеріальної частини справи, починаючи від деревини, відповідної техніки з пальним, а також необхідних спеціалістів.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували території.

Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні.

Ворожі ДРГ

В жовтні "Центр національного спротиву" попереджав про те, що до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області прибули спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ.

Також в грудні повідомлялось про зростання активності ворожих ДРГ на кордоні з Харківською й Сумською областях.