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Росіяни активізували ДРГ у Сумській та Харківській області, - Демченко

Неділя 17 грудня 2023 13:51
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Росіяни активізували ДРГ у Сумській та Харківській області, - Демченко Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (facebook-сторінка Андрія Демченка)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи активізували диверсійно-розвідувальні групи у Сумській та Харківській областях. Загроза від них не зникає й для Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

"Одну з останніх груп викрили в Сумській області. Завдяки злагодженим діям прикордонників та сил територіальної оборони диверсантів було вибито за лінію державного кордону", - розповів Демченко.

Для ефективної боротьби з ворожими ДРГ, військові, які боронять ділянку кордону спільну тренуються й відточують взаємодію між сусідиними підрозділами й позиціями. Зокрема для оборони залучаються протидиверсійні резерви, а також відпрацьовуються різні тактики.

Як діють ворожі ДРГ

"Диверсанти мають відповідне озброєння, екіпірування й намагаються діяти скритно. Інколи діляться на кілька груп, здійснюючи відволікаючі маневри. Нерідко в місцях роботи залишаються вибухові пастки", - пояснив Демченко.

Загроза з боку диверсантів, як відзначив речник Держприкордонслужби, йде не лише українським воїнам, але й звичайним громадянам. Терористи можуть відкрити вогонь по цивільних, чи транспорту, який трапляється їм на очі.

Ворожі ДРГ

14 грудня російські диверсанти намагалися потрапити у Сумську область. Українські прикордонники розпочали бій із ДРГ.

Ще в жовтні "Центр національного спротиву" попереджав про те, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Зокрема про зростання активності ворожих ДРГ на кордоні з Харківською областю попереджали в грудні.

Крім того, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів диверсантів у Сумській області запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.

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