Строительные работы в разгаре. В ВСУ рассказали об укреплении границы с Беларусью

Как рассказал Наев, северная граница Украины должна быть максимально укреплена. Контролируемая ситуация позволяет принять меры по подготовке дополнительных фортификационных укреплений, которые могут быть применены в случае ее обострения.

Как обустраивают оборонительные рубежи:

создаются батальонные рубежи обороны, которые состоят из ротных и взводных опорных пунктов;

к обустройству позиции привлекаются военные инженеры и подразделения добровольных формирований территориальных общин.

"Сейчас устраивается полевая фортификация: инженерной техникой выкапываются траншеи, которые затем обшиваются древесиной. Перекрываются щели и блиндажи. Затем сверху натягивается маскировочный комплект. Перед каждой позицией обустраиваются инженерные заграждения невзрывного типа - тетраэдры, колючая проволока, противотанковый ров", - пишет пресс-служба командования.

Фото: Строительные работы в разгаре. Наев рассказал об укреплении границы с Беларусью (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Как пояснил начальник Сарненской районной военной администрации Александр Кохан, задачей местных жителей является обеспечение материальной части дела, начиная от древесины, соответствующей техники с горючим, а также необходимых специалистов.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали территории.

В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.

Вражеские ВРГ

В октябре "Центр национального сопротивления" предупреждал о том, что в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области прибыли спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ.

Также в декабре сообщалось о росте активности вражеских ВРГ на границе с Харьковской и Сумской областями.