У будинку під Києвом були військові, які пройшли Маріуполь, Азовсталь і полон, - Решетилова

В Петропавлівській Борщагівці перебували не лише мобілізовані, а й військові з бойовим досвідом. При цьому інцидент у пункті дислокації військової частини підриває довіру між суспільством і армією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військової омбудсменки Ольги Решетилової.
За її словами, у пункті дислокації, який зазнав нападу, поруч із новобранцями перебували бійці з бойовим досвідом.
"Окрім мобілізованих, знаходились військовослужбовці, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій. Захищати свою державу, цивільне населення, українських дітей. Населення ж віддячило їм плювками, яйцями, вибитими вікнами і матюкливими підлітками", - наголосила вона.
Омбудсмен зазначила, що у межах перевірки буде встановлено, чи були порушення щодо процедур та етапів проходження служби стосовно новобранців і військових, які повернулися із самовільного залишення частини.
Водночас вона зауважила, що питання відновлення довіри між військом і цивільними після подібних інцидентів залишається відкритим.
"Чи зможемо ми відновити довіру між військом і суспільством, яка вкотре підірвана вчорашніми подіями, - питання відкрите. Очевидно, кожному і кожній потрібно докласти до цього зусиль. Не кожен і не кожна хочуть це робити", - підсумувала Решетилова.
Нагадаємо, увечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля одного з приватних будинків. У соцмережах з'явилися повідомлення про те, що в його підвалі нібито утримували чоловіків, які самовільно залишили військові частини.
Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ. За його словами, їх знайшли після самовільного залишення місця служби.
Пізніше Нацгвардія розпочала службову перевірку обставин інциденту. У відомстві наголосили, що за її результатами винних притягнуть до відповідальності.
Своєю чергою, омбудсмен Дмитро Лубінець зажадав перевірити події в Петропавлівській Борщагівці та засудив будь-які напади на військовослужбовців у тилу. Також ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом учорашніх подій.
Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав події у Петропавлівській Борщагівці неприпустимими. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту, а влада готує подальші кроки реагування.