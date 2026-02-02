"Дома зашатались": Землетрясение с моря почувствовали в нескольких областях Украины

В Украине произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Толчки ощутили в юго-восточных областях Украины и Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сегодня, 2 февраля 2026 года, в Крыму и на юго-восточной части Украины ощутили землетрясение. Магнитуда подземных толчков на полуострове составила 4,8 балла, а эпицентр находился на глубине 10 км.

Землетрясение, как показывают карты сейсмологов, произошло в Азовском море.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло примерно в 78 км к западному северо-западу от Керчи и 35 км к северо-западу от города Щелкино. Толчки были зафиксированы в 11:47 по местному времени.

Карта: эпицентр землетрясения показали сейсмологи EMSC

По классификации землетрясений, магнитуда которых составляет от 4,0 до 4,9 балла, относится к легким (шкала Рихтера). Оно заметно людям в домах, могут шататься подоконники, люстры, посуда; серьезных разрушений при таком землетрясении обычно нет.

При этом главный центр специального контроля по шкале Рихтера оценивает его в 5,1 балла (район полуострова Крым). По классификации, это землетрясение относится к сильно умеренным.

Местные СМИ пишут, что подземные толчки почувствовали жители Запорожья. В частности в многоэтажных домах.

Также, предварительно, колебания были ощутимы и в Днепре и в Донецкой области.