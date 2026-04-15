Будинки під Києвом: де пропонують бюджетне житло, а де ціни б'ють рекорди
Обухівський район залишається лідером за вартістю та площею приватних будинків у Київській області. Медіанна ціна тут сягає 280 тисяч доларів, що значно перевищує показники столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "ЛУН".
Головні:
- Найдорожчий район: Обухівський (280 000 доларів за будинок).
- Найдешевший район: Білоцерківський (36 900 доларів за будинок).
- Київ: Середня ціна становить 215 000 доларів.
- Площа: Найбільші будинки зосереджені в Обухівському районі (медіана - 208 кв. м).
Скільки коштує будинок під Києвом
Згідно з аналітичними даними, ціни на заміську нерухомість суттєво залежать від напрямку. Найвищі цінники зафіксовані на південному та західному підступах до столиці.
У Вишгородському районі медіанна ціна становить 120 тисяч доларів, у Фастівському - 119 тисяч, а в Бучанському - 117 тисяч. Дещо доступнішим є східний напрямок: у Бориспільському районі за будинок просять близько 105 тисяч доларів, а в Броварському - 85 тисяч.
Співвідношення ціни та площі
Цікаво, що лідерство Обухівського району за ціною зумовлене не лише престижністю напрямку, а й габаритами об'єктів. Медіанна площа будинку тут становить 208 кв. м, тоді як у Києві цей показник - 175 кв. м.
Для порівняння, у Білоцерківському районі, де житло є найдоступнішим, медіанна площа складає лише 79,2 кв. м. В інших популярних районах (Бучанському, Броварському) площа коливається в межах 120 кв. м.
