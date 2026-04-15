Будинки під Києвом: де пропонують бюджетне житло, а де ціни б'ють рекорди

Обухівський район залишається лідером за вартістю та площею приватних будинків у Київській області. Медіанна ціна тут сягає 280 тисяч доларів, що значно перевищує показники столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані " ЛУН ".

Головні: Найдорожчий район: Обухівський (280 000 доларів за будинок).

Обухівський (280 000 доларів за будинок). Найдешевший район: Білоцерківський (36 900 доларів за будинок).

Білоцерківський (36 900 доларів за будинок). Київ: Середня ціна становить 215 000 доларів.

Середня ціна становить 215 000 доларів. Площа: Найбільші будинки зосереджені в Обухівському районі (медіана - 208 кв. м).

Скільки коштує будинок під Києвом

Згідно з аналітичними даними, ціни на заміську нерухомість суттєво залежать від напрямку. Найвищі цінники зафіксовані на південному та західному підступах до столиці.

У Вишгородському районі медіанна ціна становить 120 тисяч доларів, у Фастівському - 119 тисяч, а в Бучанському - 117 тисяч. Дещо доступнішим є східний напрямок: у Бориспільському районі за будинок просять близько 105 тисяч доларів, а в Броварському - 85 тисяч.

Ціни на будинки у Київській області (скриншот)

Співвідношення ціни та площі

Цікаво, що лідерство Обухівського району за ціною зумовлене не лише престижністю напрямку, а й габаритами об'єктів. Медіанна площа будинку тут становить 208 кв. м, тоді як у Києві цей показник - 175 кв. м.

Для порівняння, у Білоцерківському районі, де житло є найдоступнішим, медіанна площа складає лише 79,2 кв. м. В інших популярних районах (Бучанському, Броварському) площа коливається в межах 120 кв. м.