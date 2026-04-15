Главная » Жизнь » Деньги

Дома под Киевом: где предлагают бюджетное жилье, а где цены бьют рекорды

08:00 15.04.2026 Ср
В каких районах цены стартуют от 36 тысяч долларов за дом?
aimg Василина Копытко
Стоимость дома зависит от местоположения и площади (фото: Getty Images)

Обуховский район остается лидером по стоимости и площади частных домов в Киевской области. Медианная цена здесь достигает 280 тысяч долларов, что значительно превышает показатели столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "ЛУН".

Читайте также: Цены на аренду в Киеве упали: сколько сейчас стоят квартиры и где дешевле всего

Главные:

  • Самый дорогой район: Обуховский (280 000 долларов за дом).
  • Самый дешевый район: Белоцерковский (36 900 долларов за дом).
  • Киев: Средняя цена составляет 215 000 долларов.
  • Площадь: Самые большие дома сосредоточены в Обуховском районе (медиана - 208 кв. м).

Сколько стоит дом под Киевом

Согласно аналитическим данным, цены на загородную недвижимость существенно зависят от направления. Самые высокие ценники зафиксированы на южном и западном подступах к столице.

В Вышгородском районе медианная цена составляет 120 тысяч долларов, в Фастовском - 119 тысяч, а в Бучанском - 117 тысяч. Несколько доступнее восточное направление: в Бориспольском районе за дом просят около 105 тысяч долларов, а в Броварском - 85 тысяч.

Дома под Киевом: где предлагают бюджетное жилье, а где цены бьют рекордыЦены на дома в Киевской области (скриншот)

Соотношение цены и площади

Интересно, что лидерство Обуховского района по цене обусловлено не только престижностью направления, но и габаритами объектов. Медианная площадь дома здесь составляет 208 кв. м, тогда как в Киеве этот показатель - 175 кв. м.

Для сравнения, в Белоцерковском районе, где жилье является самым доступным, медианная площадь составляет лишь 79,2 кв. м. В других популярных районах (Бучанском, Броварском) площадь колеблется в пределах 120 кв. м.

Читайте также о том, что во Львове за год однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на 9%, а трехкомнатные - на 14% в валюте. Причиной этого стал высокий спрос и относительная безопасность региона.

Ранее мы подробно рассказывали, сколько стоят дома в разных регионах Украины и где дешевле всего.

Больше по теме:
Киев
Новости
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта