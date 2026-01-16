ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

"Будинки лише для українців" у Польщі виявилися фейком: що заявили у ЦПД

П'ятниця 16 січня 2026 16:00
"Будинки лише для українців" у Польщі виявилися фейком: що заявили у ЦПД Фото: у Польщі поширюють фейк про "будинки лише для українців" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У польському інформаційному просторі фіксують чергову дезінформацію, спрямовану на формування образу нібито "привілейованих українців" та розпалювання соціальної напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Так, у соцмережах розганяється відео з твердженнями, що у Варшаві нібито існують комунальні житлові будинки, призначені виключно для українців. Автори ролика заявляють про масове заселення таких будинків українськими родинами та "спрощений доступ" біженців до соціального житла.

Як наголосили у ЦПД, насправді ці твердження не відповідають дійсності. Адже варшавська міська влада офіційно спростувала інформацію про існування житлових будинків лише для українців.

Ба більше, у будівлі, яка фігурує у відео, громадяни України взагалі не проживають. У мерії наголосили, що столиця Польщі не будує комунальне житло за національною ознакою.

У Центрі протидії дезінформації також підкреслили, що українці можуть претендувати на комунальне або соціальне житло у Варшаві виключно на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Національність не надає жодних переваг.

У Центрі зазначають, що мета цієї інформаційної хвилі - створити уявлення про нібито несправедливий розподіл соціальних ресурсів на користь українських біженців.

"Такі наративи системно використовуються для підриву суспільної довіри, радикалізації настроїв серед поляків і зниження підтримки України та українців у Польщі", - пояснили у ЦПД.

Українці у Польщі

За результатами дослідження Нацбанку Польщі, інтеграція українців у цій країні зростає - вони купують квартири, рівень безробіття серед біженців знижується й у них покращується економічний статус. Мігранти досі переказують гроші додому, але вже менше, ніж раніше.

Раніше повідомлялось, що восени 2025 року у Польщі зафіксували значне збільшення українців, які шукають тимчасового захисту. З 26 серпня по 10 листопада на отримання PESEL UKR подали заявки 49,7 тисячі осіб.

Детальніше про топ вакансій для українців у Польщі у 2025 році, що шукали тисячі людей - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Україна Польща Війна в Україні Фейки
