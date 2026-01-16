"Дома только для украинцев" в Польше оказались фейком: что заявили в ЦПД
В польском информационном пространстве фиксируют очередную дезинформацию, направленную на формирование образа якобы "привилегированных украинцев" и разжигание социальной напряженности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Так, в соцсетях разгоняется видео с утверждениями, что в Варшаве якобы существуют коммунальные жилые дома, предназначенные исключительно для украинцев. Авторы ролика заявляют о массовом заселении таких домов украинскими семьями и "упрощенном доступе" беженцев к социальному жилью.
Как отметили в ЦПД, на самом деле эти утверждения не соответствуют действительности. Ведь варшавская городская власть официально опровергла информацию о существовании жилых домов только для украинцев.
Более того, в здании, которое фигурирует в видео, граждане Украины вообще не проживают. В мэрии отметили, что столица Польши не строит коммунальное жилье по национальному признаку.
В Центре противодействия дезинформации также подчеркнули, что украинцы могут претендовать на коммунальное или социальное жилье в Варшаве исключительно на тех же условиях, что и граждане Польши. Национальность не дает никаких преимуществ.
В Центре отмечают, что цель этой информационной волны - создать представление о якобы несправедливом распределении социальных ресурсов в пользу украинских беженцев.
"Такие нарративы системно используются для подрыва общественного доверия, радикализации настроений среди поляков и снижения поддержки Украины и украинцев в Польше", - пояснили в ЦПИ.
Украинцы в Польше
По результатам исследования Нацбанка Польши, интеграция украинцев в этой стране растет - они покупают квартиры, уровень безработицы среди беженцев снижается и у них улучшается экономический статус. Мигранты до сих пор переводят деньги домой, но уже меньше, чем раньше.
Ранее сообщалось, что осенью 2025 года в Польше зафиксировали значительное увеличение украинцев, которые ищут временной защиты. С 26 августа по 10 ноября на получение PESEL UKR подали заявки 49,7 тысячи человек.
