Українці в Польщі купують квартири й рідше переказують гроші додому: нове дослідження

Інтеграція українців у Польщі зростає - вони купують квартири, рівень безробіття серед біженців знижується й у них покращується економічний статус. Мігранти досі переказують гроші додому, але вже менше, ніж раніше.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати дослідження Національного банку Польщі .

Соціальна інтеграція посилюється

За даними НБП, рівень соціальної та економічної інтеграції українців у Польщі продовжує зростати. Покращується володіння мовою, підвищується самостійність у питаннях житла, а також розширюються контакти з поляками.

63% українців заявили, що добре або вільно володіють польською мовою (торік таких було менше), а лише 4% не знають мови зовсім.

Робота - головне джерело доходів

Дохід від роботи становить 92% доходів довоєнних іммігрантів та 78% доходів біженців. Інші надходження - це грошові перекази з України та соціальні виплати, зокрема 800+.

Ситуація на ринку праці також поліпшується: зростає частка тих, хто має стабільну роботу, та зменшується рівень безробіття серед біженців. Українці рідше змушені працювати на некваліфікованих роботах.

Житлове питання: більшість забезпечують себе самостійно

81% опитаних повністю самостійно розв'язують питання житла:

72% орендують помешкання;

9% купили власну квартиру;

стає менше людей у колективних центрах проживання.

Понад 60% тих, хто живе у гуртожитках для біженців, - люди старше 45 років.

Нерівність у зарплатах і проблема роботи "нижче кваліфікації"

У 2025 році 36% біженців та 25% довоєнних іммігрантів працювали нижче свого професійного рівня. Це стосується насамперед тих, хто не зміг знайти іншу роботу, крім елементарної.

Водночас зарплати українців зростають темпами, близькими до середніх по економіці Польщі. Найвищі доходи - у сферах IT, будівництва та транспорту.

Різниця між зарплатами чоловіків і жінок серед українців - значно більша, ніж у польській економіці загалом.

При цьому, у дослідженні зазначають, що іммігранти продовжують фінансово підтримувати своїх родичів в Україні, але частота та обсяг грошових переказів демонструють тенденцію до зниження.

Цьогоріч чверть довоєнних іммігрантів працювали нижче свого професійного рівня (фото: Getty Images)

Контакти з поляками та плани на майбутнє

73% українців кажуть, що мають серед поляків когось, до кого можуть звернутися за порадою. Серед довоєнних мігрантів цей показник ще вищий - 81%.

Плани залишатися у Польщі суттєво не змінилися:

51% довоєнних іммігрантів хочуть жити в Польщі постійно;

серед біженців таких - 24%;

56% біженців не мають чітких планів.

Нові хвилі біженців: менше сімей, більше молоді

Попри значне зменшення масштабів, притік біженців триває. Хвиля 2024-2025 років відрізняється від 2022 року:

більше чоловіків;

більше людей 18-26 років;

рідше приїжджають із дітьми;

частіше приїжджають із партнером або самостійно.

Де живе найбільше українців

Найбільше іммігрантів з України мешкає у:

Нижньосілезькому воєводстві;

Мазовецькому воєводстві.

Тут українці становлять приблизно 6% населення.

Зазначимо, що опитування тривало з квітня по червень 2025 року та охопило майже 4 тисячі респондентів з усіх регіонів Польщі.