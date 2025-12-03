У Польщі зросла кількість молодих українців, які шукають прихисток: нові дані

У Польщі восени зафіксували значне збільшення українців, які шукають тимчасового захисту. З 26 серпня по 10 листопада на отримання PESEL UKR подали заявки 49,7 тисячі осіб.

Про це пише РБК-Україна із посилання на Rzeczpospolita .

Скільки українців мають активний статус

Статус UKR у Польщі діє з березня 2022 року та дозволяє військовим біженцям легально проживати й працювати. Він анулюється після виїзду з країни більш ніж на 30 днів, але може бути поновлений повторною заявкою.

За даними Міністерства цифровізації Польщі, станом на 12 листопада активний статус мають 964,4 тисячі українців, хоча загалом за весь час подали заявки понад 2 млн людей.

Зміни у віковій структурі

Урядові дані свідчать про важливі зміни в структурі української міграції. З серпня по листопад частка чоловіків 18-65 років серед заявників виросла з 16,6% до 17,4%, тоді як частка жінок зменшилась з 48,3% до 47,7%.

Експерти пов’язують це зі змінами в українському законодавстві, які дозволили чоловікам 18-22 років легально виїжджати з країни.

"Перші дані вказують на значне збільшення кількості чоловіків цього віку, які приїжджають до Польщі", - зазначив Цезарій Пшибиль із Польського економічного інституту.

Скільки юнаків перетнули кордон

За даними прикордонної служби Польщі, з 29 серпня по 24 листопада з України в’їхали понад 121 тисяча чоловіків 18-22 років.

Майже 59 тис. з них повернулися, але приблизно 62 тис. залишилися в Польщі або вирушили далі до країн ЄС.

Прикордонники зазначають, що одна особа могла перетинати кордон кілька разів, тому реальна кількість тих, хто залишився, може відрізнятися.

Тренд у Європейському Союзі

У вересні 2025 року країни ЄС ухвалили найбільше рішень про тимчасовий захист для українців із 2023 року. Аналітики пов’язують це саме з відкриттям кордонів для юнаків 18-22 років.