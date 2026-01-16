Будинки з електроопаленням не будуть відключатися, але є виняток, - Шмигаль

Ситуація в енергетиці

В Україні склалася дуже важка ситуація в енергетиці - через постійні російські терористичні атаки енергосистеми та дуже сильні морози.

В ніч на сьогодні, 16 січня, росіяни атакували об'єкти енергетики одразу у кількох областях. В результаті знеструмлення спостерігаються у Запорізькій та Харківській областях.

Станом на 15 січня найскладніша ситуація з електропостачанням і теплопостачанням залишалася в Києві. Після двох російських масованих ракетно-дронових атак - 9 та 13 січня - енергосистема в столиці та Київській області зазнала серйозних пошкоджень.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна гендиректор Yasno Сергій Коваленко, до поліпшення ситуації потрібно протриматися ще кілька тижнів. Морози підуть на спад і стане значно легше.

Зазначимо, 14 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що у сфері енергетики було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію.

Перші рішення в рамках подолання НС вже є, детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.