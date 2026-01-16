Дома с электроотоплением не будут отключаться, но есть исключение, - Шмыгаль

Ситуация в энергетике

В Украине сложилась очень тяжелая ситуация в энергетике - из-за постоянных российских террористических атак энергосистемы и очень сильных морозов.

В ночь на сегодня, 16 января, россияне атаковали объекты энергетики сразу в нескольких областях. В результате обесточивания наблюдаются в Запорожской и Харьковской областях.

По состоянию на 15 января самая сложная ситуация с электроснабжением и теплоснабжением оставалась в Киеве. После двух российских массированных ракетно-дроновых атак - 9 и 13 января - энергосистема в столице и Киевской области получила серьезные повреждения.

Как рассказал в интервью РБК-Украина гендиректор Yasno Сергей Коваленко, до улучшения ситуации нужно продержаться еще несколько недель. Морозы пойдут на спад и станет значительно легче.

Отметим, 14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сфере энергетики было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию.

Первые решения в рамках преодоления ЧС уже есть, подробнее об этом - в материале РБК-Украина.