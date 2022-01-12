ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Порошенко требуют назначить суд по мере пресечения на 17 января

Новина українською →
Киев, Среда 12 января 2022 14:28
У Порошенко требуют назначить суд по мере пресечения на 17 января Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

У бывшего президента Петра Порошенко требуют назначить заседание Печерского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения на 17 января. Как ожидается, в этот день он вернется в Украину и сможет принять участие в судебном заседании по так называемому "угольному делу", в котором он проходит подозреваемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его адвокатов Игоря Голованя и Илья Новикова.

"Требуем от судьи назначить судебное заседание на 17 января, чтобы обеспечить Порошенко по прибытию в Украину участие в заседании. Никаких оснований для принудительной доставки в суд или задержания не существует. Он готов добровольно прибыть в суд", - отметил Головань.

Как уточнил адвокат Новиков, Порошенко вернется в следующий понедельник в 09:00 на самолете, который приземлится в аэропорту Киева им. Сикорского.

"Он возвращается добровольно, он не в розыске", - добавил он.

Отметим, в декабре сообщалось, что суд разрешил задержать Порошенко для участия в заседании по избранию меры пресечения. Сегодня адвокат Головань заявил, что есть такое решение суда, но его "скрывают".

До этого Порошенко покинул Украину и ему не смогли лично вручить подозрение о государственной измене и содействии террористическим организациям в так называемом "угольном деле".

По данным следствия, Порошенко на посту президента в 2014-2015 годах в сговоре с другими чиновниками обеспечивал оплату представителям "ЛДНР" за контрабандные поставки угля с оккупированного Донбасса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
DAILY
Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID