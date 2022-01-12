У Порошенко требуют назначить суд по мере пресечения на 17 января

У бывшего президента Петра Порошенко требуют назначить заседание Печерского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения на 17 января. Как ожидается, в этот день он вернется в Украину и сможет принять участие в судебном заседании по так называемому "угольному делу", в котором он проходит подозреваемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его адвокатов Игоря Голованя и Илья Новикова.

"Требуем от судьи назначить судебное заседание на 17 января, чтобы обеспечить Порошенко по прибытию в Украину участие в заседании. Никаких оснований для принудительной доставки в суд или задержания не существует. Он готов добровольно прибыть в суд", - отметил Головань.

Как уточнил адвокат Новиков, Порошенко вернется в следующий понедельник в 09:00 на самолете, который приземлится в аэропорту Киева им. Сикорского.

"Он возвращается добровольно, он не в розыске", - добавил он.