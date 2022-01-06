ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Суд арестовал все имущество Порошенко

Новина українською →
Киев, Четверг 06 января 2022 14:34
Суд арестовал все имущество Порошенко Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Печерский районный суд Киева арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по делу о государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Игоря Голованя.

"… сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича, хотя мы знаем, что Печерский суд вне территориальной юрисдикции находится…", - отметил он.

Адвокат добавил, что защита Порошенко дважды заявляла отвод, чтобы не допустить фальсификации документов.

Обновлено от 15:30

Как уточнили в Офисе генпрокурора, арестовано имущество Порошенко, которое принадлежит ему в соответствии с информацией из реестров. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и т.д.

Также там отметили, что инкриминируемые ему статьи предусматривают дополнительное наказание посредством конфискации имущества или без таковой.

Напомним, сегодня Порошенко заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января, встретиться с генеральным прокурором и прийти в суд.

В декабре бывшему президенту объявили подозрение в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". Еще одним фигурантом этого "угольного дела" является нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко госизмена
NEWS
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане