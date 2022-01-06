Суд арестовал все имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по делу о государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Игоря Голованя.

"… сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича, хотя мы знаем, что Печерский суд вне территориальной юрисдикции находится…", - отметил он.

Адвокат добавил, что защита Порошенко дважды заявляла отвод, чтобы не допустить фальсификации документов.

Обновлено от 15:30

Как уточнили в Офисе генпрокурора, арестовано имущество Порошенко, которое принадлежит ему в соответствии с информацией из реестров. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и т.д.

Также там отметили, что инкриминируемые ему статьи предусматривают дополнительное наказание посредством конфискации имущества или без таковой.