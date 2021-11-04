Будет еще две. В "Слуге народа" анонсировали новые отставки в Кабмине

Фракция "Слуга народа" планирует сменить руководителей еще двух министерств. Однако новые отставки в Кабмине состоятся не в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции монобольшинства Давида Арахамии .

"Две (отставки - ред.) есть. Но вы же знаете добрую традицию, что я вам не скажу (имена - ред.) до последнего момента", - сказал нардеп в кулуарах Рады.

Как отметил Арахамия, вопрос новых отставок будет рассматриваться где-то через полгода.