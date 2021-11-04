ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Будет еще две. В "Слуге народа" анонсировали новые отставки в Кабмине

Новина українською →
Киев, Четверг 04 ноября 2021 17:06
Будет еще две. В "Слуге народа" анонсировали новые отставки в Кабмине Фото: Давид Арахамия, глава фракции СН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Фракция "Слуга народа" планирует сменить руководителей еще двух министерств. Однако новые отставки в Кабмине состоятся не в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции монобольшинства Давида Арахамии.

"Две (отставки - ред.) есть. Но вы же знаете добрую традицию, что я вам не скажу (имена - ред.) до последнего момента", - сказал нардеп в кулуарах Рады.

Как отметил Арахамия, вопрос новых отставок будет рассматриваться где-то через полгода.

Напомним, вчера Верховная рада уволила глав Минобороны, Минреинтеграции, Минэкологии, Минэкономики и Министерства ОПК.

А сегодня нардепы назначили новых министров. В частности, уволенный из Минреинтеграции Алексей Резинков возглавил Министерство обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Слуга народа Давид Арахамия Верховная рада
NEWS
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
DAILY
Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины