Буде ще дві. В "Слузі народу" анонсували нові відставки в Кабміні

Фракція "Слуга народу" планує змінити очільників ще двох міністерств. Однак нові відставки в Кабміні відбудуться не найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави фракції монобільшості Давида Арахамії .

"Дві (відставки - ред.) є. Але ви ж знаєте добру традицію, що я вам не скажу (імена - ред.) до останнього моменту", - сказав нардеп в кулуарах Ради.

Як зазначив Арахамія, питання нових відставок буде розглядатися десь через півроку.