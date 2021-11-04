Буде ще дві. В "Слузі народу" анонсували нові відставки в Кабміні
Фото: Давид Арахамія, глава фракції СН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фракція "Слуга народу" планує змінити очільників ще двох міністерств. Однак нові відставки в Кабміні відбудуться не найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави фракції монобільшості Давида Арахамії.
"Дві (відставки - ред.) є. Але ви ж знаєте добру традицію, що я вам не скажу (імена - ред.) до останнього моменту", - сказав нардеп в кулуарах Ради.
Як зазначив Арахамія, питання нових відставок буде розглядатися десь через півроку.
Нагадаємо, вчора Верховна рада звільнила очільників Міноборони, Мінреінтеграції, Мінекології, Мінекономіки та Міністерства ОПК.
А сьогодні нардепи призначили нових міністрів. Зокрема, звільнений з Мінреінтеграції Олексій Резінков очолив Міністерство оборони.