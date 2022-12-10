Будемо здатні на все. Данілов сказав, як Україна відповість на продовження ракетного терору РФ

"Ми будемо здатні на все. Тому що те, що стосується наших інтересів, ми нікого питати не будемо, куди нам треба бити ворога. Тому що ворог знаходиться у нас починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком", - сказав він.

Данілов також відреагував на заяви деяких представників західних країн, які радять не загострювати ситуацію. Так, секретар РНБО зазначив, що ситуація була загострена вже багато років.

Він додав, що Україна не може не відповісти агресору, який постійно зазіхає на нашу територію.

Як повідомлялося раніше, Пентагон мовчазно схвалює дальні удари ЗСУ по цілях на території Росії після численних масованих ракетних обстрілів країною-агресором критично важливої цивільної інфраструктури та енергетичних об'єктів України.

Нагадаємо, 5 грудня в Росії пролунали вибухи на стратегічних авіабазах "Енгельс" та "Дягілєво" на околиці Рязані. У звичній манері Кремль звинуватив Україну у "тероризмі".

Супутникові знімки демонструють, що з російської авіабази зник пошкоджений вибухом літак Ту-22М, а також зникли щонайменше дев'ять бомбардувальників Ту-22М.

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