Пентагон дав Україні зелене світло на удари дронами по цілях в Росії, - The Times

Пентагон США мовчазно схвалює дальні удари Збройних Сил України по цілях на території РФ після численних ракетних обстрілів країною-агресором української критично важливої цивільної інфраструктури та енергетичних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську газету The Times .

Оскільки в жовтні Росія почала регулярні атаки по мирних жителів в Україні в міністерстві оборони США переглянули свою оцінку загрози цієї війни. Зокрема, йдеться про нові судження про те, чи можуть постачання зброї ЗСУ призвести до військової конфронтації між РФ та НАТО.

Як йдеться у матеріалі, це є важливою подією у російській повномасштабній військовій агресії проти України, оскільки тепер Вашингтон з більшою ймовірністю постачатиме Києву зброю більш великої дальності.

"Ми досі використовуємо ті ж розрахунки ескалації, але страх перед ескалацією змінився з початкового. Зараз все по-іншому. Це тому, що обчислення війни змінилося внаслідок страждань та жорстокості, яких українці зазнають з боку росіян", - сказало джерело в американському оборонному відомстві.

Вашингтон тепер менше стурбований тим, що нові дальнобійні удари на території РФ можуть призвести до драматичної ескалації. Досі всі атаки Москви "у відповідь" включали звичайні ракетні удари по цивільних об'єктах в Україні.

Перед цим Пентагон більш обережно ставився до українських ударів по РФ, оскільки побоювався, що Кремль відповість тактичною ядерною зброєю або націлиться на сусідні країни НАТО.

При цьому Вашингтон не має наміру публічно підтримувати удари великої дальності ЗСУ углиб російської території. Офіційну позицію Штатів щодо них цього тижня озвучив держсекретар Ентоні Блінкен, який зазначив: "Ми не заохочували і не дозволяли українцям завдавати ударів усередині Росії".

Водночас джерело в Міноборони США сказало: "Ми не говоримо Києву: "Не завдавайте ударів по росіянах. Ми не можемо їм сказати, що робити. Їм вирішувати, як вони використовують свою зброю. Але коли вони використовують поставлену нами зброю, ми наполягаємо лише на тому, щоб українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевської конвенції".

"Це єдині обмеження", - підкреслило джерело в Пентагоні та додало, що "наскільки нам відомо", Україна їх дотримується.

Українські сили в рамках цих обмежень нині роблять більш активні дії проти цілей на території РФ. Україна намагалася використати власні безпілотники, а не зброю, поставлену США, для завдання ударів.

Безпілотники, засновані на радянських системах спостереження Ту-141 "Стриж", розроблених у 1970-х роках, були перепрограмовані, щоб збільшити їхню дальність та збільшити боєзапас для запуску на малій висоті.

У матеріалі йдеться, що такі модифіковані Ту-141 були задіяні цього тижня у трьох нальотах на військові бази за 480 км від російського кордону та паливні баки приблизно за 130 км від кордону з Україною, у кожному разі ухиляючись від засобів ППО. Дрони можуть літати зі швидкістю близько 965 км/год на малій висоті, як крилаті ракети.

Як пише The Times, Україна та США "ведуть обережну гру" у зв'язку із цими ударами, які додали новий сміливий елемент у бойові дії безпілотників за дев'ять місяців після російського повномасштабного вторгнення. Пентагон відмовляється робити будь-які публічні заяви про атаки, а Київ відмовляється брати на себе відповідальність.

Якщо США вирішать забезпечити Україну зброєю більшої дальності, здатною завдати глибшого удару по Росії, побоювання потенційної ескалації можуть різко зрости, йдеться в матеріалі. Але чиновники Пентагону ясно дали зрозуміти, що серйозно розглядаються запити Києва на американську зброю більшої дальності, включаючи ракети та винищувачі-бомбардувальники, які можна було б використати для ще ефективніших ударів по Росії чи окупованому Криму.