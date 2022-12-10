RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будем способны на все. Данилов сказал, как Украина ответит на продолжение ракетного террора РФ

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина не будет спрашивать ни у кого разрешения на нанесение ударов по врагу, она способна на все в борьбе против страны-агрессора России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телеканала НТА.

"Мы будем способны на все. Потому что то, что касается наших интересов, мы никого спрашивать не будем, куда нам нужно бить врага. Потому что враг находится у нас, начиная от границ, которые есть с нашей территории, заканчивая Владивостоком", - сказал он. он.

Данилов также отреагировал на заявления некоторых представителей западных стран, советующих не обострять ситуацию. Так, секретарь СНБО отметил, что ситуация была обострена уже много лет.

Он добавил, что Украина не может не ответить агрессору, который постоянно посягает на нашу территорию.

Как сообщалось ранее, Пентагон молчаливо одобряет дальние удары ВСУ по целям на территории России после многочисленных массированных ракетных обстрелов страной-агрессором критически важной гражданской инфраструктуры и энергетических объектов Украины.

Напомним, 5 декабря в России раздались взрывы на стратегических авиабазах "Энгельс" и "Дягилево" на окраине Рязани. В привычной манере Кремль обвинил Украину в "терроризме".

Спутниковые снимки демонстрируют, что с российской авиабазы пропал поврежденный взрывом самолет Ту-22М, а также исчезли по меньшей мере девять бомбардировщиков Ту-22М.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей ДаниловВойна России против Украины