Буде викликом. В "Укренерго" зробили заяву щодо забезпечення мешканців світлом влітку та восени

Він зазначив, що українців попереджали про можливі відключення електроенергію влітку, проте не говорили, що вони точно будуть. Так, "Укренерго" прогнозувало, що ситуація буде дуже складною і вона є складною.

При цьому Україні вдалося уникнути відключення споживачів через нестачу електроенергії в системі. Хоча декілька разів країні доводилося активувати аварійну допомогу із сусідніх енергосистем. Тобто в певні години енергосистема доходила до такого стану, коли їй потрібна була допомога сусідів, щоб збалансуватися.

"Тобто наявність таких складних ситуацій для балансування енергосистеми безсумнівна. І безсумнівно цього літа та осені покриття споживання буде для нас викликом, з яким треба буде справлятися за допомогою різних методів. Але ми дуже сильно розраховуємо, що замість залучення аварійної допомоги українські енергокомпанії будуть використовувати можливість імпорту електроенергії з Європи", - додав Кудрицький.

Вимкнення світла в Україні

Після масованих ракетних та дронових обстрілів російських окупантів восени 2022 року в Україні були вимушені вводити погодинні відключення світла. Ворожі атаки спричинили пошкодження великої кількості енергетичних об'єктів в Україні. Проте вже наприкінці зими 2023 року українців припинили обмежувати в електроенергії.

При цьому 21 червня на мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. У низці районів Києва та області сталися аварійні вимкнення світла. Проте енергетики швидко відновили живлення споживачів. Першочерговою причиною екстрених відключень світла стали саме пошкодження мереж через обстріли загарбників.

25 червня у столиці знову трапились локальні відключення світла. Проте вони були пов'язані з плановими роботами.

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