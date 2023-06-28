Будет вызовом. В "Укрэнерго" сделали заявление об обеспечении жителей светом летом и осенью

Он отметил, что украинцев предупреждали о возможных отключениях электроэнергии летом, однако не говорили, что они точно будут. Так, "Укрэнерго" прогнозировало, что ситуация будет очень сложной и она является сложной.

При этом Украине удалось избежать отключения потребителей из-за нехватки электроэнергии в системе. Хотя несколько раз стране приходилось активировать аварийную помощь с соседних энергосистем. То есть в определенные часы энергосистема доходила до такого состояния, когда ей требовалась помощь соседей, чтобы сбалансироваться.

"То есть наличие таких сложных ситуаций для балансировки энергосистемы несомненно. И несомненно этим летом и осенью покрытие потребления будет для нас вызовом, с которым нужно будет справляться с помощью различных методов. Но мы очень сильно рассчитываем, что вместо привлечения аварийной помощи украинские энергокомпании будут использовать возможность импорта электроэнергии из Европы", - добавил Кудрицкий.

Выключение света в Украине

После массированных ракетных и дроновых обстрелов российских оккупантов осенью 2022 года в Украине были вынуждены вводить почасовые отключения света. Вражеские атаки повлекли за собой повреждение большого количества энергетических объектов в Украине. Однако уже в конце зимы 2023 украинцев перестали ограничивать в электроэнергии.

При этом 21 июня на сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. В ряде районов Киева и области произошли аварийные отключения света. Однако энергетики быстро возобновили питание потребителей. Первоочередной причиной экстренных отключений света стали именно повреждения сетей из-за обстрелов захватчиков.

25 июня в столице снова случились локальные отключения света. Тем не менее, они были связаны с плановыми работами.

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