Буде відповідь: президент Бразилії обговорить мита Трампа з країнами БРІКС

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва планує зустрітися з лідерами країн БРІКС та обговорити ймовірність спільної відповіді на мита Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера агентству Reuters.

"Наразі координації між країнами БРІКС немає, але вона з’явиться. Які переговорні можливості маленької країни перед США? Жодної", - сказав Лула.

Він додав, що передусім зробить це з лідерами Індії та Китаю, а потім і з іншими країнами організації.

Він також зазначив, що Бразилія розглядає можливість подачі колективного позову до Світової організації торгівлі (СОТ) спільно з іншими країнами.

Що таке БРІКС

БРІКС - міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. Назва походить від перших літер назв країн-засновниць англійською мовою Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Альянс був створений у 2006 році з ініціативи Російської Федерації. Його розглядають як альтернативу глобальним організаціям, лідерами в яких є держави Заходу.

1 січня 2024 року до блоку приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати. Тож на сьогоднішній день організація налічує 9 країн-членів.

Зацікавленість у приєднанні висловлюють понад 40 країн світу, ще 15 країн подали заявки на членство. Серед них Казахстан, Білорусь, Пакистан, Куба, Палестина.

Країни, що приєднуються до блоку, розраховують на фінансування розвитку, збільшення торгівлі та інвестицій.