Будет ответ: президент Бразилии обсудит пошлины Трампа со странами БРИКС

Четверг 07 августа 2025 05:55
UA EN RU
Будет ответ: президент Бразилии обсудит пошлины Трампа со странами БРИКС Фото: флаги стран-членов БРИКС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует встретиться с лидерами стран БРИКС и обсудить вероятность совместного ответа на пошлины Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера агентству Reuters.

"Сейчас координации между странами БРИКС нет, но она появится. Какие переговорные возможности маленькой страны перед США? Никакой", - сказал Лула.

Он добавил, что прежде всего сделает это с лидерами Индии и Китая, а затем и с другими странами организации.

Он также отметил, что Бразилия рассматривает возможность подачи коллективного иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) совместно с другими странами.

Что такое БРИКС

БРИКС - международная организация крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Название происходит от первых букв названий стран-основательниц на английском языке Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Альянс был создан в 2006 году по инициативе Российской Федерации. Его рассматривают как альтернативу глобальным организациям, лидерами в которых являются государства Запада.

1 января 2024 года к блоку присоединились Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому на сегодняшний день организация насчитывает 9 стран-членов.

Заинтересованность в присоединении выражают более 40 стран мира, еще 15 стран подали заявки на членство. Среди них Казахстан, Беларусь, Пакистан, Куба, Палестина, Пакистан.

Страны, присоединяющиеся к блоку, рассчитывают на финансирование развития, увеличение торговли и инвестиций.

Противостояние БРИКС и США

Напомним, Лула да Силва не планирует вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом по уменьшению 50% американских пошлин на импорт товаров из Бразилии. По его мнению, диалог с американским лидером сегодня будет похож на унижение.

Ранее Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в отношении стран, которые поддерживают политику БРИКС.

В частности, под удар попала Индия, против которой на днях США ввели 25% пошлины за торговлю с Россией.

