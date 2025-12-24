Буде вибух інфляції: в ICC Ukraine виступили проти підвищення тарифу на розподіл газу

Президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Володимир Щелкунов назвав подані облгазами розрахунки щодо підвищення тарифів "абсолютно необґрунтованими та економічно нелогічними".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Щелкунова.
За його словами, у низці регіонів пропонується приріст на рівні 95% та 97%, а закладене зростання планового прибутку сягає 1998% і 1891% відповідно.
"Такі цифри не просто не витримують професійної критики, вони руйнують довіру до самого процесу тарифоутворення. У період війни кожне економічне рішення має бути прозорим, виваженим і спрямованим на захист держави та суспільства, а не окремих приватних інтересів", - наголосив він.
Щелкунов попередив, що ухвалення подібних підходів без ретельної перевірки матиме негативні наслідки: постраждає довіра до регулятора і ринку газу, додаткове навантаження не витримають промисловість, агросектор і бізнес, а в самій галузі посиляться конфлікти та тарифні спори, не приводячи до її оздоровлення.
"Для країни, яка воює, хаотичні й необґрунтовані рішення у сфері енергетики є недопустимими", - підкреслив він.
Президент ICC Ukraine також зазначив, що у разі затвердження поданих тарифів ціни для населення і бізнесу можуть зрости на 70-120% залежно від регіону, що вдарить по домогосподарствах і виробниках, адже газові тарифи є базовою складовою собівартості великої кількості товарів і послуг.
"Ризик інфляційного вибуху дуже високий: стрімке подорожчання енергоресурсів спричинить здорожчання продукції у промисловості, логістиці, аграрному секторі й у комунальній сфері", - пояснив він.
Володимир Щелкунов визнав потребу галузі у кваліфікованих кадрах, але підкреслив: підвищення зарплат на 100% під час війни потребує "абсолютно прозорого обґрунтування".
На його думку, це можливо лише за умови попереднього детального аудиту витрат, доведення реальної необхідності таких сум і забезпечення фінансової відповідальності перед державою та суспільством.
Нагадаємо, представники промисловості неодноразово заявляли, що різке зростання тарифів на енергоресурси під час воєнного стану створить додаткові ризики для збереження виробництва та робочих місць.
Раніше з подібною заявою виступило також ОП "Укрметалургпром": там заявили, що підвищення тарифу на розподіл газу може стати критичним ударом по гірничо-металургійному комплексу, і призведе до закриття підприємств та масових скорочень персоналу.