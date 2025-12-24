RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Будет взрыв инфляции: в ICC Ukraine выступили против повышения тарифа на распределение газа

Фото: эксперт рассказал о риске роста тарифов на распределение газа (facebook.com/gas.tso.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Владимир Щелкунов назвал поданные облгазами расчеты по повышению тарифов "совершенно необоснованными и экономически нелогичными".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Щелкунова.

По его словам, в ряде регионов предлагается прирост на уровне 95% и 97%, а заложенный рост плановой прибыли достигает 1998% и 1891% соответственно.

"Такие цифры не просто не выдерживают профессиональной критики, они разрушают доверие к самому процессу тарифообразования. В период войны каждое экономическое решение должно быть прозрачным, взвешенным и направленным на защиту государства и общества, а не отдельных частных интересов", - подчеркнул он.

Щелкунов предупредил, что принятие подобных подходов без тщательной проверки будет иметь негативные последствия: пострадает доверие к регулятору и рынку газа, дополнительные нагрузки не выдержат промышленность, агросектор и бизнес, а в самой отрасли усилятся конфликты и тарифные споры, не приводя к ее оздоровлению.

"Для воюющей страны хаотические и необоснованные решения в сфере энергетики недопустимы", - подчеркнул он.

Президент ICC Ukraine также отметил, что в случае утверждения поданных тарифов цены для населения и бизнеса могут вырасти на 70-120% в зависимости от региона, что ударит по домохозяйствам и производителям, ведь газовые тарифы являются базовой составляющей себестоимости большого количества товаров и услуг.

"Риск инфляционного взрыва очень высок: стремительное подорожание энергоресурсов повлечет за собой удорожание продукции в промышленности, логистике, аграрном секторе и в коммунальной сфере", - пояснил он.

Владимир Щелкунов признал потребность отрасли в квалифицированных кадрах, но подчеркнул: повышение зарплат на 100% во время войны требует "абсолютно прозрачного обоснования".

По его мнению, это возможно только при предварительном детальном аудите расходов, доказательстве реальной необходимости таких сумм и обеспечении финансовой ответственности перед государством и обществом.

Напомним, представители промышленности неоднократно заявляли, что резкий рост тарифов на энергоресурсы во время военного положения создаст дополнительные риски для сохранения производства и рабочих мест.

Ранее с подобным заявлением выступило также ОП "Укрметаллургпром": там заявили, что повышение тарифа на распределение газа может стать критическим ударом по горно-металлургическому комплексу и приведет к закрытию предприятий и массовым сокращениям персонала.

