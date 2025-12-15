Федерація роботодавців закликала НКРЕКП не підвищувати тариф на розподіл газу

Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулася до НКРЕКП із вимогою переглянути проєкт підвищення тарифів на розподіл природного газу у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву.

За висновками ФРУ, рішення про підвищення є економічно необгрунтованим, і може викликати дестабілізацію в економіці - адже деякі філії пропонують підвищити тариф на розподіл на 87-120%.

"Згідно з оприлюдненими НКРЕКП матеріалами, тариф для АТ "Запоріжгаз" може зрости до 1,73 грн/м³ (+87%), а для Криворізької філії - до 1,73 грн/м³ (+127%). Подібне зростання пропонується і для Харківської міської філії - до +128%. Різке підвищення тарифів пов’язане зі збільшенням витрат на паливо, електроенергію та оплату праці, але обсяги розподілу газу суттєво скорочуються", - підкреслили в ФРУ.

У Федерації наголосили, що в умовах війни та падіння промислового виробництва такі рішення створюють надмірний тиск на бізнес, підвищують собівартість продукції та загрожують скороченням робочих місць.

"Різке зростання тарифів може призвести до падіння конкурентоспроможності української продукції, зменшення обсягів виробництва й дестабілізації ключових секторів економіки. Будь-яке коригування тарифів у 2026 році може бути виправданим лише в межах індексу цін виробників промислової продукції, і становити не більше ніж 13,6%. Тоді як НКРЕКП пропонує збільшення у 4-9 разів більше за цей показник", - зауважили в ФРУ.

Федерація закликала НКРЕКП переглянути підхід до тарифоутворення та встановити тарифи на рівні, який не поставить під загрозу роботу промислових підприємств, а саме: не вище 1,04 грн/м³ для АТ "Запоріжгаз", 0,59 грн/м³ - для Криворізької філії, та 0,47 грн/м³ для Харківської міської філії.

"Збалансована тарифна політика є критично важливою для збереження робочих місць, стійкості промисловості та економічної безпеки країни під час війни", - резюмували у ФРУ.