"Укрметалургпром" закликав НКРЕКП не допустити різкого зростання тарифів на розподіл газу
Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" звернулося до НКРЕКП із закликом переглянути проєкт тарифів на розподіл природного газу на 2026 рік, який передбачає підвищення від 51% до 127% для окремих операторів газорозподільних мереж.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення "Укрметалургпрому".
Галузева асоціація попереджає: у нинішніх умовах такі рішення можуть стати критичним ударом по гірничо-металургійному комплексу (ГМК), який вже перебуває у важкому стані через війну, руйнування інфраструктури та падіння світових цін на металопродукцію, тому таке підвищення призведе до закриття підприємств та масових скорочень персоналу.
Згідно з оприлюдненими НКРЕКП матеріалами, тариф АТ "Запоріжгаз" планують підвищити на +87%, до чинного рівня, а тариф Криворізької філії пропонують підвищити на 127%.
При цьому ключові статті витрат у тарифах демонструють значне збільшення, в окремих випадках від 63% до 95%, тоді як обсяги розподілу газу різко скорочуються. Це означає, що навантаження на споживачів, передусім на промисловість, суттєво зросте.
"Будь-яке коригування тарифів у 2026 році може бути економічно обґрунтованим лише в межах індексу промислових цін, а це не більше, ніж 13,6%. Пропоноване ж підвищення тарифів на 51-127% є надмірним та неприйнятним для підприємств ГМК: воно може призвести до зупинки частини виробництв, масових звільнень та ризику втрати стратегічно важливої галузі для економіки України", - наголосили в "Укрметалургпромі".
Відтак "Укрметалургпром" пропонує НКРЕКП встановити на 2026 рік граничні рівні тарифів: не вище 1,05 грн/м³ для АТ "Запоріжгаз", та не вище 0,60 грн/м³ для Криворізької філії Газорозподільних мереж.
"Збалансована тарифна політика критично важлива для збереження робочих місць, стабільності промислового виробництва та підтримки обороноздатності країни, значною мірою залежної від роботи металургійного сектору", - резюмували в УМП.
Нагадаємо, раніше провідні промислові об'єднання України також звернулися до уряду через намір НКРЕКП ухвалити підвищення тарифів на передачу електроенергії та диспетчерське управління на 2026 рік.